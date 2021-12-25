Захищав побиту жінку. У Києві серед вулиці зарізали чоловіка

У Києві на вулиці вбили чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві прямо посеред вулиці зарізали чоловіка – він побачив, як б'ється подружжя, і вирішив втрутитися. За те, що захищав жінку, одержав кілька ударів ножем.

Про це повідомила пресофіцер Святошинського управління поліції Тетяна Мельник.

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За словами Мельник, інцидент стався на вулиці Булгакова. Про подію розповіли медики – вони приїхали на місце трагедії на допомогу потерпілому. У чоловіка було два поранення грудної клітки, він помер до приїзду лікарів.

На місці працювали правоохоронці. Фото Нацполіції

Що сталося на вулиці?

Як з'ясували копи, загиблий став свідком конфлікту між громадянською парою. Він зробив зауваження зловмиснику, щоб той припинив бити жінку. Образнику це не сподобалося, він дістав ніж і вдарив опонента в груди.

Через годину після трагедії патрульні затримали підозрюваного – ним виявився раніше засуджений чоловік 1992 року народження. У нього знайшли кухонний ніж, яким, вірогідно, він і вбив чоловіка.

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Що загрожує підозрюваному?

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "навмисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань". Фігуранту незабаром оберуть запобіжний захід, йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне.