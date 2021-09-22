Завтра Київ переходить в "жовту зону" карантину. У столиці перевірять усі школи

Деякі школи перейдуть на домашню форму навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

З 23 вересня Київ офіційно перейде в "жовту зону" карантину. Сайт "Сьогодні" поцікавився у Олега Рубана, голови Держпродпотребслужби Києва, що зміниться в місті і яке посилення карантину слід очікувати.

Кому загрожує удаленка?

"З четверга Київ в "жовтій зоні" карантину. Будуть впроваджені посилені заходи контролю, які діють в "жовтій зоні". Наприклад, будемо контролювати роботу київських шкіл. На цей момент загальноміський показник вакцинації становить понад 80%. Але є навчальні заклади, де цей показник близько 70%, тому до потрібних параметрів він не дотягує. Такі школи будуть зупиняти свою роботу, переходити на віддалену форму навчання", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродпотребслужби Києва Олег Рубан.

Перевірять всі школи

Він додає, що мобільні групи проведуть перевірку всіх навчальних закладів столиці.

"Буде проводитися перевірка всіх шкіл на наявність у співробітників сертифікатів або картки про вакцинацію №063. Вона повинна бути у кожного працівника навчального закладу. Якщо її немає, і дані про вакцинацію не відповідають дійсності, то до відповідальності будуть залучатися особи, які надали недостовірну інформацію", – заявляє Олег Рубан.

Перевірки розпочнуться вже з завтрашнього дня і триватимуть весь карантин.

Буде "червона зона"?

У "жовтій зоні" карантину вакцинація співробітників навчальних закладів повинна становити 80%, а при "червоній зоні", якщо в неї потрапить Київ, вона повинна бути 100%.

"Якщо правильно провести вакцинацію і вакцинувати максимальну кількість людей, то місто Київ може і не увійти в "червону зону". Головне, дотримуватися правил, які на цей момент діють в місті. Тільки вакцинація може знизити зростання показників по захворюваності", – зазначає Олег Рубан.

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