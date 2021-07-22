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Запалили фаєри і заспівали гімн України. У Києві на Майдані проходить акція націоналістів (відео)

22 липня, 14:04

Ольга Кравченко

Проводять акцію "Російську агентуру – геть з України!". Спочатку вона проходила біля будівлі Офісу президента

Що відбувається на площі. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 липня, на Майдані в Києві націоналісти запалили фаєри. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вони також заспівали гімн України.

Фаєри були в національних кольорах – жовтого і блакитного.

Зазначимо, сьогодні біля будівлі Офісу президента проходить акція "Російську агентуру – геть з України!". Активісти хотіли передати свої вимоги до президента.

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Під ОП зібралося близько 100 людей, вони тримали прапори "Українська Народна Самооборона".

Раніше ми писали, що під МВС пройшла акція в річницю вбивства Павла Шеремета.

Нагадаємо, у кінці квітня суд звільнив із СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, відправивши його під цілодобовий домашній арешт.

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Київ акція Майдан націоналісти гімн України

Джерело: Сьогодні

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