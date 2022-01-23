Чи чекати в Києві снігу? Синоптики дали прогноз

Київлян попередили про мороз / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві у понеділок, 24 січня, буде хмарною. Разом із невеликими опадами у столиці нашої країни прогнозують невеликий мороз.

Про це повідомляє Gismeteo.

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У столиці буде хмарно. Також у Києві очікується невеликий сніг у першій половині дня. Стовпчик термометрів протягом доби варіюватиметься в межах -8...-6 градусів.

Вітер північний, 5-11 м/с. Атмосферний тиск становитиме 760 мм рт. ст. Сонце зійде о 07:43, а зайде о 16:36. Довгота дня становитиме 8 год 53 хв.