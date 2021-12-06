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"Жовта зона" у Києві: як працюватимуть ТРЦ і транспорт

Володимир Козир
6 грудня, 22:49
Попри пом'якшення карантину деякі обмеження збережуться

Сходити в ТРЦ чи скористатися громадським транспортом зможуть не всі/Колаж: Сьогодні

З 7 грудня Київ переходить у "жовту зону" карантину. Попри це будуть збережі обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ).

Про це повідомляє КДМА.

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Торгово-розважальні центри

У КМДА зазначили, що в умовах "жовтої" зони карантину ТРЦ можна буде відвідувати тільки при наявності негативного ПЛР-тесту, "зеленого" сертифіката про вакцинацію або довідки про перенесений коронавірус. Виняток зроблено для осіб, які не досягли 18 років. Вони можуть відвідувати центри лише у супроводі дорослих.

Громадський транспорт

Скористатися громадським транспортом пасажири хможуть лише при наявності "жовтого" або "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або документа про одужання від коронавірусу.

Нові правила карантину

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.

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  • Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
  • Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
  • У той же час, для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

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