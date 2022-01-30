Жінка зі зброєю: як киянка стала відомою на весь світ (відео)

Маркетолог Мар'яна карабін придбала майже рік тому. Колаж "Сьогодні"

Звичайні українці стали озброюватися. 52-річна киянка Мар'яна Жагло придбала мисливську гвинтівку і готова хоч зараз іти боронити Батьківщину. Жінка стала відомою на весь світ, бо про неї написали найвпливовіші закордонні ЗМІ. Зустрілася з нею і Тетяна Гаврилюк.

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Маркетолог Мар'яна Жагло карабін придбала майже рік тому не для полювання, а для курсів снайперів. Рушниця коштувала півтори тисячі доларів. До неї жінка прикріпила глушник, оптичний приціл. У руках – майже 8 кілограмів.

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"Ця міць від першого пострілу – мене дуже збивала та вразила. Мені навіть страшно було, коли я зробила перший постріл у тирі. Потім так, звикла", – розповіла киянка Мар'яна Жагло.

А ще жінка вступила до лав територіальної оборони два роки тому. Каже – так спокійніше. І ось тепер, коли щодня лунають повідомлення про повномасштабне російське вторгнення, готова стати на захист своєї країни. Чоловік – військовослужбовець. Мар'яна – кілька років тому підписала контракт резервіста. Нині старший солдат.

"Тепер якщо буде агресія – я можу цю зброю застосувати", – додала жінка.

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У Маріанни троє дітей. Заради них, запевняє, взяла в руки зброю.

"Мотивація в мене одна – це моя сім'я, ти за своїх дітей маєш відповідати. Краще самій до рук взяти зброю, ніж це потім робитимуть твої діти", – додала киянка.

Після того як про Мар'яну написали авторитетні міжнародні ЗМІ – не змусили на себе чекати і росіяни. У тамтешньому МЗС історію Мар'яни назвали фейковою. А статтю – пропагандистською. Жінка такій реакції, навпаки, радіє.

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"А ви як вважаєте? Я фейк чи ні? А те, що вони так відреагували. Ну що ж, це успіх. Успіх у тому сенсі, що їх це зачепило. А якщо їх це зачепило – значить, ми все правильно робимо", – додала вона.

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