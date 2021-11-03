Жінка вкрала понад 150 тис. грн у батальйону захисників України. Як це сталося

СБУ викрила українку на крадіжці коштів / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила українку, яка вкрала понад 150 тисяч гривень із рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Про це сайту "Сьогодні" розповіла представник СБУ у Києві та області Ольга Супрун.

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За її словами, жінка мала доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку. Гроші вона витрачала на себе, а не на потреби фонду та батальйону.

Зазначається, що всі 150 тисяч – це гроші, які українці жертвували на розвиток добровольчого батальйону.

Порушниці повідомили про підозру у крадіжці. Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці злочину.

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