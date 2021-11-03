Жінка вкрала понад 150 тис. грн у батальйону захисників України. Як це сталося

СБУ викрила українку на крадіжці коштів / Фото: Колаж: Сьогодні
СБУ викрила українку, яка вкрала понад 150 тисяч гривень із рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".
Про це сайту "Сьогодні" розповіла представник СБУ у Києві та області Ольга Супрун.
За її словами, жінка мала доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку. Гроші вона витрачала на себе, а не на потреби фонду та батальйону.
Зазначається, що всі 150 тисяч – це гроші, які українці жертвували на розвиток добровольчого батальйону.
Порушниці повідомили про підозру у крадіжці. Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці злочину.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.