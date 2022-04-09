Жителів Києва та передмістя попередили про вибухи, але закликали не хвилюватися

Сапери будуть проводити в Київській області розмінування / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще деякий період буде чути вибухи на Київщині, мешканців столиці та передмістя просять не хвилюватися – це розмінування територій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо Ви чуєте вибухи – то це робота саперів зі знищення ворожого арсеналу, що не розірвався, або має ризики детонування", – йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що наразі саперами проводиться активна робота з розмінування території

"Будьте обережні, при виявленні підозрілих предметів негайно повідомляйте про це службу", – зазначили військові.

Ситуація у Києві