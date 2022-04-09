Жителів Києва та передмістя попередили про вибухи, але закликали не хвилюватися

Сапери будуть проводити в Київській області розмінування / Фото: Колаж: Сьогодні
Ще деякий період буде чути вибухи на Київщині, мешканців столиці та передмістя просять не хвилюватися – це розмінування територій. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України на своїй сторінці в Facebook.
"Якщо Ви чуєте вибухи – то це робота саперів зі знищення ворожого арсеналу, що не розірвався, або має ризики детонування", – йдеться в повідомленні.
У ЗСУ зазначили, що наразі саперами проводиться активна робота з розмінування території
"Будьте обережні, при виявленні підозрілих предметів негайно повідомляйте про це службу", – зазначили військові.
Ситуація у Києві
- У передмісті столиці все ще небезпечно – мирні жителі можуть зустріти міни, які залишили окупанти. Мер Києва Віталій Кличко закликав городян не поспішати повертатися до столиці . Відстрочити повернення він просить ще як мінімум на тиждень.
- 9 квітня продовжили рух поїздів метрополітену по "червоній" лінії до станції "Академмістечко". Крім того, запустили чотири тролейбусні маршрути.
- Приватні перевізники 7 квітня ухвалили рішення відновити роботу на 11 маршрутах.
- У столиці з 21:00 до 6:00 діє комендантська година. У цей час не можна виходити на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Кияни можуть вийти на вулицю, щоб пройти в укриття за сигналом тривоги.
- З 4 квітня у Києві знову працює швидкісний трамвай на Борщагівці. Швидкісний трамвай №3 відновив роботу від станції "Ромена Роллана" до станції "Старовокзальна". Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№ 2, 8, 22, 29, 33а.
- З 4 квітня метрополітен відновив повідомлення через Південний міст.