Житній ринок у Києві віддадуть приватникам: що там відкриють

За старих часів на ринку було торжище, де велася масштабна торгівля зерном – ярмарок згадується ще в літописах

Найстаріший базар в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У КМДА кажуть, що навколо будівлі Житнього ринку останнім часом з'явилося багато чуток і недостовірної інформації, нібито, що хтось може отримати його в оренду.

У мерії підтверджують, що місто прийняло рішення здати частину площ Житнього ринку, який є комунальним майном, у оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок, оснащений за сучасних умов.

"Поки конкретної пропозиції взяти в оренду частину ринку немає – все це чутки. Єдине, що ми можемо сказати, що будівлю Житнього ринку вимагає реконструкції, а також в ньому необхідно замінити всі інженерні комунікації. У міста немає такої фінансової можливості, тому в планах є залучити до цього процесу інвестора, який виконає ці роботи за власні кошти", – розповіли сайту "Сьогодні" в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Що ж стосується майбутнього Житнього ринку, то поки не зрозуміло, що там зможе відкрити інвестор. Поки що не йдеться про відкриття ресторанів, клубів, офісів або інших закладів.

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У мерії зазначають, що позиція влади незмінна.

"На першому поверсі Житнього повинен залишатися традиційний продуктовий ринок, який за традицією відвідують кияни. Це буде незмінно, і ринок ми не плануємо ліквідувати", – додають у департаменті.

Житній ринок – один з найстаріших Києві. Раніше тут було торжище, де велася масштабна торгівля зерном. Ярмарок згадується ще в літописах. Займала вона цілий квартал, а епіцентр торгівлі був на місці нинішньої автостанції "Поділ". Подейкують, за старих часів сюди навідувалися Микола Гоголь і навіть Оноре де Бальзак.

У радянські часи торговці перебазувалися на критий ринок, збудований у 1980 році. Зараз на його фасаді можна розглянути декоративні панно. Наприклад, з красивими старовинними годинами, кораблями під назвою "Чорне море" і "Варна".

Раніше ми писали, що яка доля чекає ринок-шайбу в Києві.