Жахлива ДТП із маршруткою під Києвом – загинув чоловік (фото)

Медикам не вдалося врятувати одного із постраждалих / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вишневому (Київська область) на перехресті вулиць Київської та Жилянської сталася ДТП – легкове авто зіштовхнулося з маршруткою. Один із постраждалих – загинув.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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Правоохоронці встановили, що 57-річний водій автомобіля Renault зіткнувся із маршруткою.

"Внаслідок отриманих травм водій легкового автомобіля загинув у кареті швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

У ДТП загинув чоловік / Фото: Нацполиция

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За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водій легкового автомобіля отримав травми, не сумісні з життям / Фото: Нацполиция

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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