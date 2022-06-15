"Зрада у Києві". СБУ накрила IT-компанію, яка працювала на окупантів

Для окупантів створили програмне забезпечення / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила IT-компанію з Києва, яка працювала з окупантами в ОРДЛО. Компанія розробила їм програмне забезпечення для "збирання комунальних платежів", також вони займалися його техпідтримкою. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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Повідомляється, що корупційний бізнес організувала керівник компанії, жінка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій.

За допомогою незаконного програмного продукту бойовики поповнили свій бюджет на понад 10 мільйонів гривень. Виручені кошти вони надсилали на фінансування бойовиків.

За інформацією СБУ, розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займалося понад десять співробітників, яких для маскування було розподілено у різних містах України, і в тому числі й на окупованих територіях.

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Хто ще допомагав окупантам

У Київській області повідомили про підозру двом колаборантам, які постачали окупантів житлом, їжею та допомагали орієнтуватися на місцевості. Підозрювані постачали їх продуктами харчування та надавали інформацію про місцевих жителів. Використовуючи ці дані, окупанти грабували будинки людей.

39-річний уродженець м. Чорнобиля під час окупації смт Димер Вишгородського району добровільно погодився співпрацювати з окупаційними військами РФ.

Колишньому народному депутату України від Партії регіонів Євгену Балицькому було оголошено про підозру за статтею Кримінального кодексу "колабораційна діяльність".

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У Харківській області затримано колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі.