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10 зламаних ребер і проткнута легеня: чим для киянки обернулось падіння брили льоду

22 лютого, 23:32

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Реабілітація постраждалої триватиме не менше півроку

Через льодову брилу на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід у магазин для жінки обернувся численними переламами і забоями. Кореспондентка "Сьогодні" Марина Барба поспілкувалася із постраждалою.

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58-річна жінка, на яку впала льодова брила зі снігом, зараз перебуває у міській лікарні. Загрози життю немає, але попереду операція та тривала реабілітація. Світлана із жахом згадує події неділі.

"Ви не уявляєте, наскільки це було жахливо боляче. Я не могла навіть сказати: "Викличте, будь ласка, швидку". Я просто кричала. У мене зламані 10 ребер, зламана ключиця, зламана лопатка, зламані два хребця і проткнута легеня", – ділиться жінка.

Поки Світлана майже нерухома. Попереду тривале лікування й реабілітація. За прогнозами медиків, на відновлення потрібно близько пів року.

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У період, коли сніг і бурульки тануть, у травматологів і хірургів – роботи значно більшає. Льодові брили здатні травмувати, ба навіть вбити.

"Це можна порівнювати, як з холодною зброєю і можна порівнювати з ударом сокири. Удар може бути такої сили, що може роздробити кістки черепа", – каже лікар.

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Ані шапка, ані капюшон не врятують від травм, застерігають лікарі. Тож головна порада – дивитися вгору та, за можливості, не ходити під будинками.

Відео: Сьогодні

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