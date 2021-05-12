12 млн гривень відкатів: в "Київміськсвітлі" проводять обшуки

Фінансові операції провели під час робіт з освітлення столиці

У комунальному підприємстві "Київміськсвітло" проводять обшуки. Перевірки проводять через фінансові махінації на 12 млн гривень на освітленні в столиці.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Так, з метою завищення вартості робіт і подальшого отримання "відкату", підприємствами в змові з посадовими особами КП "Київміськсвітло" проведено фінансово-господарські операції з підприємствами із ознаками фіктивності, яких вони залучили нібито для субпідрядних робіт з освітлення міста.

"Під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП "Київміськсвітло", були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі", – йдеться в повідомленні.

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