12 млн гривень відкатів: в "Київміськсвітлі" проводять обшуки

У комунальному підприємстві "Київміськсвітло" проводять обшуки. Перевірки проводять через фінансові махінації на 12 млн гривень на освітленні в столиці.
Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.
Так, з метою завищення вартості робіт і подальшого отримання "відкату", підприємствами в змові з посадовими особами КП "Київміськсвітло" проведено фінансово-господарські операції з підприємствами із ознаками фіктивності, яких вони залучили нібито для субпідрядних робіт з освітлення міста.
"Під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП "Київміськсвітло", були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі", – йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.
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