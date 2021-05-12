Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

12 млн гривень відкатів: в "Київміськсвітлі" проводять обшуки

12 травня, 17:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Фінансові операції провели під час робіт з освітлення столиці

У комунальному підприємстві "Київміськсвітло" проводять обшуки. Перевірки проводять через фінансові махінації на 12 млн гривень на освітленні в столиці.

Реклама

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Так, з метою завищення вартості робіт і подальшого отримання "відкату", підприємствами в змові з посадовими особами КП "Київміськсвітло" проведено фінансово-господарські операції з підприємствами із ознаками фіктивності, яких вони залучили нібито для субпідрядних робіт з освітлення міста.

"Під час проведених напередодні обшуків в інших підрядних організаціях, а також в КП "Київміськсвітло", були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти, банківські картки, комп’ютерна техніка та печатки підприємств, задіяних в протиправній схемі", – йдеться в повідомленні.

В тренді
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Реклама

Раніше ми писали, що експерт розповів, як "Укравтодор" зламав договорняки і відкати.

Також ми писали, що глава Департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА погорів на великих відкатах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на Виноградарі
Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на ВиноградаріНадзвичайні події
У Києві підліток привітав
У Києві підліток привітав "зігою" ветерана: відео (оновлено)Надзвичайні події
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирівУкраїна
"Господи, допоможіть": в Київській області невідомі на BMW обпоїли і викрали 14-річну (відео)Надзвичайні події
Було три вогнепали, стегно зламали – боксер Берінчик налякав участю в конфлікті
Було три вогнепали, стегно зламали – боксер Берінчик налякав участю в конфліктіБокс
У
У "Слузі народу" вимагають відставки голови ОТГ в Київській області, якого спіймали на хабарі (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти