15 років в'язниці: поліція завела справу на матір, яка викинула сина з вікна на Воскресенці

Слідство кваліфікує інцидент як замах на умисне вбивство

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння трирічного хлопчика з вікна на 8-му поверсі житлового будинку на Воскресенці.

Про це Відділ комунікації поліції Києва повідомляє в Facebook .

Попередньо встановлено, що до падіння дитини причетна її 38-річна матір. Хлопчика госпіталізовано, а слідчі кваліфікують пригоду як замах на умисне вбивство.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають позбавлення волі від 7 до 15 років. А тим часом копи встановлюють обставини пригоди.

Відео: Київ Оперативний

Нагадаємо, трагедія сталася сьогодні, 6 січня, на проспекті Романа Шухевича, 30а, в Дніпровському районі столиці. Дитина серйозно постраждала і за її життя борються медики Охматдиту. Постраждалу дитину нібито звуть Андрій, батька – Руслан, матір – Тетяна.

Також нагадаємо, що в жовтні-2020 на Солом'янській, 14, також сталася трагедія – 29-річна мати викинула з вікна шестирічну дочку, після чого вистрибнула сама. В результаті падіння обидві загинули на місці.

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