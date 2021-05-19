18 ножових поранень. У Києві жорстоко вбили чоловіка

Після проведення експертизи буде встановлена ​​точна причина смерті 27-річного чоловіка

У Дніпровському районі Києва сьогодні знайшли вбитого чоловіка. Йому завдали 18 ножових поранень – копи шукають злочинців.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Рано вранці місцевий житель повідомив в поліцію, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя.

"Негайно на місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також кінологів зі службовими собаками. По прибуттю за вказаною адресою слідчі виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті", – йдеться в повідомленні.

При огляді тіла загиблого виявили на ньому близько 18-ти ножових поранень та численні забої.

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Тільки після проведення експертизи буде встановлена ​​причина смерті 27-річного місцевого жителя.

Наразі працівники карного розшуку встановлюють причетних до скоєння злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше ми також писали, що в Любашівської селищної громади Одеської області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину на очах у сина, після чого намагався покінчити з собою, вистріливши собі в підборіддя.

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Також ми недавно повідомляли, що в Рівному жінка розстріляла свою родину.