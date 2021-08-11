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240 тисяч гривень за зняття пристріту: в Київській області чоловік і жінка "попалися на вудку" шахраїв

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
11 серпня, 13:32
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Обдуреною парою виявилися пенсіонери, які тільки через деякий час схаменулися і звернулися за допомогою в поліцію
Копи зловили жінок з грошима на руках. Фото: колаж "Сегодня"
Копи зловили жінок з грошима на руках. Фото: колаж "Сегодня"

Подружжя з Рокитного (Київська область) віддали 240 тисяч гривень за зняття пристріту. Як повідомили в поліції області, псевдо-цілительки ромської національності придумали для сім'ї жахливі байки про смерть рідних і пообіцяли допомогти.

Для переконливості влаштували кілька ритуалів, і попросили господарів принести готівку.

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Пенсіонери схаменулися лише через дві години і повідомили в поліцію. Аферисток затримали через кілька годин.
Гроші були ще при них.

Нові схеми шахраїв

У Києві та області можна часто потрапити в руки шахраїв. Вони кожен раз придумують нові схеми обману.

Наприклад, дуже популярні видумки через інтернет. Шахраї під виглядом працівників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальне мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

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Крім того, аферисти придумали нову схему для обману людей – на цей раз за допомогою відправки товару післяплатою через "Нову пошту". Як розповіла жертва шахраїв, після оплати посилки вона забрала товар і відійшла в зону роздрукування, де намагалася відкрити коробку, яку склеїли зсередини. Коли її відкрили, то виявили цеглу і записку.

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Більше про те, як не помилитись і не залишитися без грошей, розповіли в новинах "Сьогодні":

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