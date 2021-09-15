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30 тисяч доларів США за договір про будівництво під Києвом: на хабарі впіймали чиновника Міноборони

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 вересня, 13:49
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Мова була про земельну ділянку для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в смт Гостомель
Зараз встановлюють інших учасників фінансової схеми
Зараз встановлюють інших учасників фінансової схеми / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час отримання хабарязатримали начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони України та його посередника. Вони вимагали від представника товариства 30 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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"За сприяння в прийнятті сесією селищної ради рішення про дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у смт Гостомель Київської області", – йдеться в повідомленні.

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Також за ці гроші вони обіцяли надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення іншої земельної ділянки в смт Гостомель на умовах оренди.

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Чиновників затримали під час отримання хабаря
Чиновників затримали під час отримання хабаря / Фото: Офис генпрокурора

Де зараз чиновники

Після отримання другої частини грошей – у сумі 20 тисяч доларів США – їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу. В даний час тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються інші учасники схеми", – додають в прокуратурі.

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