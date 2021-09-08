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$30 тисяч. Слідчому поліції Києва пропонували хабар після обшуку нарколабораторії

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
8 вересня, 20:56
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Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
Чоловіка затримали у слідчого в кабінеті. Фото: колаж "Сьогодні"
Чоловіка затримали у слідчого в кабінеті. Фото: колаж "Сьогодні"

На столичному Печерську затримали чоловіка за спробу підкупити слідчого поліції. Зловмисник запропонував хабар – 30 тис. доларів США, щоб "відкупити" себе і брата від кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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"Аби владнати питання перекваліфікації кримінального провадження щодо себе, непритягнення до кримінальної відповідальності його брата та повернення вилученого обладнання нарколабораторії, чоловік пропонував слідчому 30 000 доларів США", – йдеться в повідомленні.

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Що загрожує чоловікові

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України.

28-річного уродженця Донецької області затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За погодженням з Печерською окружною прокуратурою фігуранту готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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