5 млн гривень на розчищення струмка: прокуратура провела обшуки в КП "Плесо"

Крім того, зафіксували відсутність підрядної організації за місцем реєстрації

У КП "Плесо" виявили розкрадання. Фото: колаж "Сьогодні"

Прокуратура Києва провела обшуки в КП "Плесо". Компанія зобов'язалася очистити струмок Вершинка в Солом'янському районі столиці. Роботи нібито проводилися і коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, сплачені підрядній організації в повному обсязі.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook .

"У березні 2021 року під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт. У ході обшуку на комунальному підприємстві "Плесо" виявлені та вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному тендеру, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством на момент виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксували відсутність підрядної організації за місцем реєстрації.

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"Що може свідчити про фіктивний характер взаємовідносин суб’єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства", – додають в прокуратурі.

Зараз вирішується питання про повідомлення підозри посадовим особам. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Розкрадання в столиці

Раніше СБУ заблокувала схему розтрати бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП "Київпастранс" КМДА. Угода завдала столичній громаді збиток – 3,5 млн грн.

А колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

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