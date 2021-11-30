6 тисяч тонн: на Київщині виявили звалища з небезпечними медичними відходами (фото)

На Київщині поліцейські повідомили про підозру особам, які скидали небезпечні відходи просто на землю. Суспільство з переробки сміття замість спалювання медичних відходів скидало їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області у Facebook.
"Підприємство протягом 2020-2021 років отримало для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тон медичних відходів, а саме: пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з 4 спільниками здійснювали вивезення та вивантаження їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття", – йдеться у повідомленні.
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Як виявилось, у квітні цього року ліцензії підприємства на операції з поводження з небезпечними відходами були анульовані, але співробітники підприємства продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів.
"У результаті чого заволоділи коштами у розмірі понад півмільйона гривень", – додали у прес-службі.
Що їм загрожує
Слідчі повідомили зловмисників про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Спільникам загрожує висновок на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.
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