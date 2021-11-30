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6 тисяч тонн: на Київщині виявили звалища з небезпечними медичними відходами (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 листопада, 14:23
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Спільникам загрожує до дванадцяти років в'язниці
Під Києвом викидали небезпечні відходи
Під Києвом викидали небезпечні відходи / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині поліцейські повідомили про підозру особам, які скидали небезпечні відходи просто на землю. Суспільство з переробки сміття замість спалювання медичних відходів скидало їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області у Facebook.

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"Підприємство протягом 2020-2021 років отримало для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тон медичних відходів, а саме: пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з 4 спільниками здійснювали вивезення та вивантаження їх у місцях, не пристосованих для утилізації сміття", – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, у квітні цього року ліцензії підприємства на операції з поводження з небезпечними відходами були анульовані, але співробітники підприємства продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів.

Ліцензії підприємства було анульовано, але вони продовжували працювати
Ліцензії підприємства було анульовано, але вони продовжували працювати / Фото: Нацполиция

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"У результаті чого заволоділи коштами у розмірі понад півмільйона гривень", – додали у прес-службі.

Що їм загрожує

Слідчі повідомили зловмисників про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною організацією), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Порушникам загрожує великий термін
Порушникам загрожує великий термін / Фото: Нацполиция

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Спільникам загрожує висновок на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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