Акція прихильників Стерненка біля ОП: поліція відкрила кримінальну справу

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом заворушень під час акції біля Офісу президента на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

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Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Подію кваліфіковано як хуліганство, встановлюються всі обставини правопорушення.

Також повідомляється про затримання за протиправні дії під час мітингу "одного з найбільш агресивних учасників".

"Це – уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", – розповіли у поліції.

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Зазначається, що у зв'язку з акцією протесту на Банковій у суботу в Києві працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилювали превентивні заходи для забезпечення громадської безпеки та порядку.

Нагадаємо, один із протестувальників розповів кореспонденту "Сьогодні", що прихильники Стерненка під час акції "Не чуєш? Побачиш!" хотіли відчинити двері і ввійти у будівлю ОП, але на них нібито наставили зброю силовики, що охороняли її.

Ми також повідомляли, що прихильники Стерненка сьогодні збиралися і під будівлею СІЗО в Одесі.

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