Алкоголь у крові перевищував норму в 16 разів: у Києві зупинили п'яного водія, і він заснув (відео)

У минулому році суд позбавив водія права керування за аналогічний проступок – але йому це не завадило

На п'яного водія склали протокол. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному зі спальних районів столиці поліцейські зупинили водія, який дивно поводився на дорозі. Виявилося, що рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 16 разів. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ірина Шинкар, при оформленні протоколу порушникові, очевидно, стало нудно, і він просто ліг спати.

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Це сталося на Голосіївському проспекті, навпроти центрального входу в парк імені Рильського. Патрульними поліцейськими був зупинений автомобіль Toyota.

Як виявилося, в минулому році суд позбавив водія права керування за аналогічний проступок.

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При оформленні адмін матеріалів водієві стало нудно, і він просто ліг спати. На автомобілі також сліди від свіжого ДТП, можливо зник з місця аварії.

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