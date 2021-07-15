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Алкоголь у крові перевищував норму в 16 разів: у Києві зупинили п'яного водія, і він заснув (відео)

15 липня 2021 12:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У минулому році суд позбавив водія права керування за аналогічний проступок – але йому це не завадило

На п'яного водія склали протокол. Фото: колаж "Сьогодні"

На п'яного водія склали протокол. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному зі спальних районів столиці поліцейські зупинили водія, який дивно поводився на дорозі. Виявилося, що рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 16 разів. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ірина Шинкар, при оформленні протоколу порушникові, очевидно, стало нудно, і він просто ліг спати.

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Це сталося на Голосіївському проспекті, навпроти центрального входу в парк імені Рильського. Патрульними поліцейськими був зупинений автомобіль Toyota.

Як виявилося, в минулому році суд позбавив водія права керування за аналогічний проступок.

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При оформленні адмін матеріалів водієві стало нудно, і він просто ліг спати. На автомобілі також сліди від свіжого ДТП, можливо зник з місця аварії.

Раніше ми писали, що в Києві п'яний водій збив на смерть жінку на мопеді.

У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW. П'яний батько сидів поруч.

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