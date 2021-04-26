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Арестович став "героєм парковки": заблокував дорогу пожежній машині на 1,5 години

26 квітня, 20:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Через машину позаштатного працівника ВП рятувальникам не вдалося доставити своє обладнання на місце пожежі

У Києві під час навчань рятувальників в ЖК "Амурський" сталася НП – через машину позаштатного радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича пожежники не змогли дістатися до місця.

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Про це повідомили в YouTube проект ЗупиниЛося.

Як видно в опублікованому ролику, співробітники ДСНС не змогли проїхати через двори до місця умовної пожежі через припарковані авто.

Одним з "героїв парковки" став Олексій Арестович, через машину якого рятувальникам не вдалося доставити своє обладнання на місце пожежі.

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Пізніше все-таки Арестович вийшов до свого позашляховику і визнав свою провину. За його словами, зазвичай він залишає під склом свій номер телефону, але на цей раз він нібито поспішав.

Відзначимо, що історія, яку опублікували сьогодні YouTube з'явилася на просторах інтернету ще на початку березня. Швидше за все зйомки ролика проходили теж минулого місяця.

Раніше ми писали, що в Києві "герой парковки" став причиною сміттєвого колапсу.

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Київ авто парковка рятувальники навчання пожежа ДСНС парковка в Києві Олексій Арестович

Джерело: Сьогодні

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