Аварія потяга в Боярці: авто застрягли у величезних заторах під Києвом (відео)

Аварія на залізниці внесла корективи в плани автомобілістів. Колаж "Сьогодні"
Через аварію на залізничній станції у Боярці Київської області на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин.
Про це повідомили новини "Сьогодні".
Затори з'явилися по обидва боки переїзду, автомобілісти чекають, поки дорогу розблокують.
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Зараз на місці тривають ремонтні роботи, вранці туди приїжджав автокран і забрав вагон, що зійшов з рейок.
За півгодини, поки знімальна група "Сьогодні" перебувала біля переїзду, один потяг все таки проїхав, проте інші рейси все ще затримуються.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" пояснили, що через аварію знесло опори контактної мережі. Читайте, які рейси затримуються.