Аварія потяга в Боярці: авто застрягли у величезних заторах під Києвом (відео)

Зараз на місці працюють ремонтники, деякі потягди вже починають пропускати, а ось авто все ще стоять

Аварія на залізниці внесла корективи в плани автомобілістів. Колаж "Сьогодні"

Через аварію на залізничній станції у Боярці Київської області на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин.

Про це повідомили новини "Сьогодні".

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Затори з'явилися по обидва боки переїзду, автомобілісти чекають, поки дорогу розблокують.

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Зараз на місці тривають ремонтні роботи, вранці туди приїжджав автокран і забрав вагон, що зійшов з рейок.

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За півгодини, поки знімальна група "Сьогодні" перебувала біля переїзду, один потяг все таки проїхав, проте інші рейси все ще затримуються.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" пояснили, що через аварію знесло опори контактної мережі. Читайте, які рейси затримуються.