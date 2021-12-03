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Автомобіль повністю охопило вогнем: у Києві сталася страшна аварія (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 грудня, 00:04
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Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуватимуть правоохоронці
На місце аварії виїхали спецслужби/Колаж: Сьогодні
На місце аварії виїхали спецслужби/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно таксист на шаленій швидкості влетів у авто на парковці, знову сталася страшна ДТП. Автомобіль після аварії загорівся.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Новокостянтинівській. Транспортний засіб повністю загорівся після аварії. Нині про постраждалих інформації немає. На місце ДТП виїхали працівники ДСНС, поліція та швидка допомога.

У столиці на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

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"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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