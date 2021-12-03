Автомобіль повністю охопило вогнем: у Києві сталася страшна аварія (відео)

У Києві, де нещодавно таксист на шаленій швидкості влетів у авто на парковці, знову сталася страшна ДТП. Автомобіль після аварії загорівся.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Деталі ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Новокостянтинівській. Транспортний засіб повністю загорівся після аварії. Нині про постраждалих інформації немає. На місце ДТП виїхали працівники ДСНС, поліція та швидка допомога.
Далі по темі
У столиці на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів
Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.
"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.
Читайте також:
- Вийшла з двору та потрапила під колеса: на Одещині вантажівка на смерть збив жінку.
- Масштабне ДТП у Києві: два автомобілі, тролейбус та мопед зіткнулися на трасі з жвавим рухом.