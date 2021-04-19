Балконопад в Києві: конструкції пошкодилися ще в 1986 році (відео)

Зараз місцеві жителі прибирають уламки, які залишилися після події

У столичній багатоповерхівці обвалилися балкони. Конструкція обвалилася з сьомого поверху і зачепила поверхи нижче. Чи були в той час на балконах люди? Чому конструкція не витримала? Дізналася кореспондент "Сьогодні" Анна Безугла.

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Зараз територія навколо будинку обгороджена червоною стрічкою. Всюди – залишки бетонних плит, весь асфальт – покритий битим склом. З ранку господар квартири на 7-му поверсі прибирає уламки зі свого балкона. Ми намагалися поспілкуватися з власниками, і двері нам не відкрили.

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Коли балкон на 7-му поверсі обвалився, його залишки – пошкодили – конструкції двома поверхами нижче.

Відео: Сьогодні

Ми поговорили з Андрієм Івановичем, його квартира розташована під тією, де впав балкон. Чоловік з жахом представляє – що могло статися, якби в цей час він вийшов подихати повітрям на балкон або, наприклад, розвісити білизну. Каже – вже не перший рік відчуває себе як під дамокловим мечем. Розповів, що аварійним станом балконів жителі займалися давно.

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Нібито під час землетрусу в Києві ще у вісімдесяті роки конструкції пошкодилися. Вважає – лиха можна було уникнути, якби керуюча компанія відреагувала на численні звернення жителів:

"Все закладні деталі, які були, вони всі порвалися тоді. Ми тоді з 86 року щороку зверталися в ЖЕК. Треба подавати в суд на КП, яка винна в цьому. Треба подавати в суд і тоді вирішувати", – каже Андрій Сироватко.

Через обвал конструкції ніхто не постраждав, а причини аварії зараз з'ясовують.

Нагадаємо, що в столиці чоловік розкидав всі речі, а після вирішив стрибнути з балкона багатоповерхівки.

Раніше ми писали, ніж в Києві прикрашають балкони.

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