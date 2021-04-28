"Балувався" наркотиками, зв'язався з поганою компанією – дідусь про підлітка, який убив сім'ю у Києві. Ексклюзив

Дідусь підлітка Микола Сумін розповів про сім'ю загиблих – чому вони часто сварилися і які проблеми були у підлітка

У Києві 16-річний Максим, якого підозрюють у вбивстві всієї родини, раніше сплутався з поганою компанією у Дарницькому районі. Його рідні вважають, що хлопець вживав наркотики.

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Про це в коментарі сайту "Сьогодні" розповів дідусь підлітка Микола Сумін.

За його словами, мати Максима страждала алкоголізмом. Батько працював і утримував сім'ю. Раніше Суміни жили на Печерську, але через бідність продали квартиру і переїхали на Харківський масив.

Там Максим сплутався з поганою компанією з Дарниці. Микола Сумін підозрює, що його онук вживав наркотики, але навряд чи мав залежність. За його словами, хлопець "балувався".

Напередодні трагедії батько намагався знайти приятеля Максима на ім'я Дмитро. Він хотів поговорити з ним по-чоловічому. Батько підозрював, що саме цей Дмитро втягнув його в погану компанію.

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Крім того, дідусь підозрюваного підтвердив, що в сім'ї дійсно часто бували скандали. Спочатку сварилися через матір, у яких були алкогольні зриви. А потім ще й через Максима, який іноді поводився неадекватно. Але ніхто з родичів не міг подумати, що справа може так закінчитися.

Бабуся Максима – Ніна Суміна – скаржиться, що у них немає грошей на похорони убитої сім'ї. Вона не може забрати тіла з моргу, зараз шукає гроші. Пенсія – близько 2000 гривень, тоді як похорони коштують приблизно 30 000 гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, хлопцю вже повідомили про підозру.

Як відомо, тіла подружжя і їх малолітнього сина виявили 27 квітняу квартирі житлового будинку на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва. Усі загиблі – місцеві жителі 1971, 1979 і в 2012 років народження.