Банді підривників банкоматів у Києві повідомили про підозру (фото)

Підозрюваним загрожує до восьми років в'язниці – наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу

У Києві затримали дует серійних крадіїв, які підірвали банкомат у Дніпровському районі. Чоловіки "спеціалізувалися" на крадіжках платіжних терміналів. Нині їм оголосили про підозру.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

Зловмисники крали протягом декількох місяців у різних районах столиці. Вони викрадали термінали, які надалі вивозили за межі міста, розбирали і отримували з них касети з готівкою.

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"Ми затримали фігурантів "на гарячому" одразу після вчинення злочину на бульварі Перова у Дніпровському районі столиці, де шляхом підриву терміналу вони намагалися заволодіти грішми. 44-річного мешканця столиці та 40-річного мешканця Київщини ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також з’ясували, що вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок", – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Поліцейські під час обшуків виявили пристрій для відключення сигналів GPS-навігацій, частини банківських терміналів, номерні знаки, ножі, гроші й особисті речі правопорушників. Речові докази вилучили та направили на проведення відповідних експертних досліджень.

"Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15, частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це – замах на крадіжку, та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також у нас є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, скоєних на території столиці, доведенням яких займається слідство", – додав керівник столичного главку.

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше в Києві підірвали банкомат і викрали гроші.

Також новини "Сьогодні" писали про підрив банкомата ПриватБанку на столичній Борщагівці.