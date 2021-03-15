Бережіть голови: на Русанівці з даху будинку падає плитка (фото)

Осколки зачепили авто, які стояли поруч

У Києві з верхніх поверхів будинку в Дніпровському районі впала плитка.

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Про це повідомляє Київ без цензури в Telegram.

Так, НП сталася біля пам'ятника Гоголю на Русанівці.

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"Бурульки закінчилися, а на голову падає. Плитка впала в кількох метрах від дівчини! Також осколки потрапили і в машини, спрацювала сигналізація", – пишуть в повідомленні.

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Раніше ми писали, як отримати компенсацію, якщо бурулька з даху розбила машину.

Нагадаємо, у Львові величезний шматок льоду травмував 20-річну дівчину. Крижана брила впала з даху готелю.

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Також ми повідомляли, що в Києві в результаті падіння бурульок і льоду серйозно постраждало двоє людей.

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