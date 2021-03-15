Бережіть голови: на Русанівці з даху будинку падає плитка (фото)

У Києві з верхніх поверхів будинку в Дніпровському районі впала плитка.
Про це повідомляє Київ без цензури в Telegram.
Так, НП сталася біля пам'ятника Гоголю на Русанівці.
"Бурульки закінчилися, а на голову падає. Плитка впала в кількох метрах від дівчини! Також осколки потрапили і в машини, спрацювала сигналізація", – пишуть в повідомленні.
Раніше ми писали, як отримати компенсацію, якщо бурулька з даху розбила машину.
Нагадаємо, у Львові величезний шматок льоду травмував 20-річну дівчину. Крижана брила впала з даху готелю.
Також ми повідомляли, що в Києві в результаті падіння бурульок і льоду серйозно постраждало двоє людей.
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