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Бетоновоз потрапив у пастку в центрі Києва: розлився розчин (фото)

29 січня, 16:54

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

У провулку виконують ремонтні роботи

У центрі Києва, у Несторівському провулку (Шевченківський район), під асфальт частково провалився бетоновоз зі змішувачем. За словами очевидців, з нього виливається розчин.

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Як пояснили сайту "Сьогодні" в комунальній корпорації "Київавтодор", у провулку виконують ремонтні роботи на водогоні. І автомобіль із цементом потрапив у розриття на проїзній частині.

"У Несторовському провулку тривають роботи з прокладання та реконструкції інженерних мереж. Замовником робіт є "Київводоканал". У зону робіт потрапив бетоновоз і просів у розриття. Згідно з контрольною карткою на порушення благоустрою, строк виконання робіт на інженерних мережах в Несторовському провулку триватиме до 14 березня", – повідомили нам у "Київавтодорі".

Чи вдалося робітникам зупинити витікання розчину з бетоновоза, невідомо.

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Нагадаємо, раніше в Києві в Оболонському районі сталася НП: припаркований автомобіль буквально провалився під землю.

Також ми писали, як в Одесі через прорив труби з'явилася величезна яма.

Дивіться відео – у Харкові провалився асфальт:

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Київ провалився бетонозмішувач бетон бетоновоз

Джерело: Сьогодні

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