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Без постраждалих не обійшлося: у Києві горів житловий будинок (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
2 листопада, 13:41
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Рятувальники вже погасили вогонь
Пожежа була на 15 поверсі / Колаж "Сьогодні"
Пожежа була на 15 поверсі / Колаж "Сьогодні"

У багатоквартирному будинку на Троєщині горіла житлова квартира. Наразі рятувальники ліквідували пожежу. Інформація щодо причин пожежі ще уточнюється.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у ДСНС.

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Подробиці

Пожежа сталася у багатоквартирному будинку на вулиці Беретті, 8. На 15 поверсі на балконі горіли речі домашнього вжитку. Вогонь поширився на кімнату квартири на загальній площі 20 м.кв.

Пожежу вже ліквідували. Після гасіння вогню медики оглянули мешканців квартир, які самостійно намагалися загасити пожежу.

Постраждалі

Внаслідок цього чоловік 1956 року народження отримав незначні опіки обличчя, жінка 1965 року народження отримала незначне отруєння продуктами горіння, а у громадянина 1948 року народження піднявся артеріальний тиск.

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Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;
  • несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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