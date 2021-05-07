Без прав і під "феном": у Києві кур'єр на мопеді влаштував перегони з поліцією (відео)

Хлопець на орендованому незареєстрованому мопеді розраховував уникнути штрафу, але тепер затримання обійдеться йому дорожче

У Києві в ніч на 7 травня кур'єр однієї зі служб доставки на мопеді намагався втекти від патрульної поліції, яка хотіла зупинити його за порушення правил. При цьому кур'єр мчав по тротуару, а поліцейським навіть довелося зробити кілька пострілів.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Погоня відбувалася в районі Спортивній площі. Поліції таки вдалося затримати порушника.

Коли його наздогнали, він кинув моторолер і намагався втекти пішки, але його зловили. Моторолер відправили на штраф-стоянку.

Після затримання хлопець розповів, що тікав від поліції, тому, що у нього немає прав, мопед який не зареєстрований і Орендований. Крім того, порушник зізнався, що вранці вживав "фен" (амфетамін).

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Нагадаємо, в Києві сталася смертельна ДТП на бульварі Лесі Українки, 5, в якому загинула 18-річна дівчина . Водій авто був п'яний.

Ми також повідомляли, що в Житомирі порушник підстрелив сам себе, тікаючи від поліції , Коли його намагалися затримати за хуліганство.