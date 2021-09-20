Біг і стріляв у копів: поліція Київщини затримала п'яного водія (відео)

З місця події вилучено – зброю, дозвільні документи, патрони і гільзи

Чоловік стріляв з пристрою для відстрілу гумових куль / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вишгороді затримали п'яного водія Audi, який хаотично рухався по дорозі. А у відповідь чоловік почав стріляти в поліцейських, після чого в'їхав в шлагбаум і спробував сховатися.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

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"На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував і продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, проте порушник неодноразово створював аварійні ситуації і здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських", – йдеться в повідомленні.

Водія вдалося затримати тільки в Печерському районі столиці. 33-річний чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Раніше він також притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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Пізніше з'ясували, що порушник стріляв з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено – зброю, дозвільні документи, патрони і гільзи.

Що загрожує водієві

Автомобіль вилучено та доставлено на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

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"Поліція затримала 33-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст.348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини: