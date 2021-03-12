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Бігла назустріч смерті: на Одеській трасі іномарка збила жінку (відео)

12 березня, 20:25

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Тіло пішохода відкинуло на кілька метрів під відбійник

На трасі Київ – Одеса в районі селища Віта-Поштова легковий автомобіль збив жінку, яка спробувала перебігти жваву автомагістраль у недозволений час.

Трагедія сталася в п'ятницю, 12 березня, близько 17:00. На викладеному в Мережі відео можна побачити, як жінка дочекалася вмикання зеленого сигналу світлофора для автомобілів, після чого підтюпцем побігла поперек руху транспорту.

Водій легкового авто спробував уникнути наїзду на пішохода і почав відводити іномарку з третьої смуги в сторону узбіччя, проте жінка продовжувала бігти їй напереріз, поки не сталося зіткнення. Від сильного удару жертву відкинуло на кілька метрів, і її тіло опинилося під дорожним відбійником. Автомобіль же за інерцією проїхав ще кілька десятків метрів.

Цікаво, що якби жінка в якийсь момент зупинилася, трагічної ДТП не було б. Однак вона продовжувала бігти назустріч смерті.

Нагадаємо, 6 березня на Гостомельському шосе зіткнулися два легковики – Renault і Chevrolet. Уламки розлетілися на десятки метрів, загинули люди.

Сайт "Сегодня" повідомляв, що сьогодні президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX. Документ посилює адмінвідповідальність за порушення ПДР пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин. Однак, судячи з усього, життя покарало порушницю значно жорсткіше.

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ДТП жертва Київ - Одеса Віта-Поштова

Джерело: Сьогодні

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