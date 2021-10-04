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Бив кулаками, табуреткою і металевою кочергою: під Києвом вбили чоловіка

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
4 жовтня, 21:51
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Чоловік зізнався поліції, що він убив нібито через те, що потерпілий ображав його сина
Затриманому оберуть запобіжний захід у суді
Затриманому оберуть запобіжний захід у суді / Фото: Колаж: Сьогодні

В одному з будинків села Винарівка (Київська область) відбулося жорстоке вбивство. Чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років в'язниці.

Про це повідомляє прес служба ГУ Нацполіції області.

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Так, 74-річний місцевий житель разом зі своїм 63-річним знайомим вживав спиртні напої. Між ними виникла сварка, і господар будинку табуреткою завдав сім ударів по голові свого гостя.

"Від ударів табурет розлетівся на частини, а чоловік продовжив наносити удари по голові та обличчю опонента залізною кочергою. Після того, як чоловік зрозумів, що накоїв, він зателефонував своїй колишній дружині та повідомив, що у своєму будинку виявив труп невідомого чоловіка. В подальшому жінка повідомила про це до поліції", – йдеться в повідомленні.

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Чоловік зізнався поліції, що це він убив свого товариша по чарці нібито через те, що він ображав його сина, який має проблеми зі здоров'ям.

Що йому загрожує

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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"Повідомили чоловікові про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", – додають в поліції.

Уже в суді затриманому оберуть запобіжний захід.

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