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"Били і тягали по асфальту": у Києві поліцейські напали на чоловіка (відео)

4 червня, 13:19

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Ім'я потерпілого і подальша його доля поки невідомі

У Києві затримали чоловіка з наркотиками. Фото: скрін

У Києві затримали чоловіка з наркотиками. Фото: скрін

У Києві цієї ночі сталася НП. Поліція із застосуванням сили затримала чоловіка з наркотиками.

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Відео затримання опублікував художник і музикант Дмитро Бугайчук на своїй сторінці в Facebook, з яким нещодавно стався аналогічний випадок.

За його словами, це сталося на вулиці Кирилівській.

"Друзі, на Кирилівській знову катують. Прошу адвокатів", – написав він.

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Як розповів кореспонденту "Сьогодні" Дмитро Бугайчук, він просто став свідком події. А чоловік зовсім стороння людина і Дмитро не має до затримання ніякого відношення.

"Це стороння людина, я не знаю цю людину. Били його, тягали по асфальту", – сказав в коментарі Бугайчук.

У свою чергу, в поліції про побої нічого не говорять.

"Минулої ночі патрульна поліція затримала чоловіка з наркотиками", – розповіли "Сьогодні" правоохоронці.

Ім'я потерпілого невідомо, а також його подальша доля.

Раніше ми писали, що керівництво Національної поліції має провести ретельне службове розслідування щодо затримання в Києві художника і музиканта Дмитра Бугайчука, який стверджує, що поліцейські його побили і підкинули наркотики.

Нагадаємо, в Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом.

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