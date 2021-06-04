"Били і тягали по асфальту": у Києві поліцейські напали на чоловіка (відео)

У Києві затримали чоловіка з наркотиками. Фото: скрін
У Києві цієї ночі сталася НП. Поліція із застосуванням сили затримала чоловіка з наркотиками.
Відео затримання опублікував художник і музикант Дмитро Бугайчук на своїй сторінці в Facebook, з яким нещодавно стався аналогічний випадок.
За його словами, це сталося на вулиці Кирилівській.
"Друзі, на Кирилівській знову катують. Прошу адвокатів", – написав він.
Як розповів кореспонденту "Сьогодні" Дмитро Бугайчук, він просто став свідком події. А чоловік зовсім стороння людина і Дмитро не має до затримання ніякого відношення.
"Це стороння людина, я не знаю цю людину. Били його, тягали по асфальту", – сказав в коментарі Бугайчук.
У свою чергу, в поліції про побої нічого не говорять.
"Минулої ночі патрульна поліція затримала чоловіка з наркотиками", – розповіли "Сьогодні" правоохоронці.
Ім'я потерпілого невідомо, а також його подальша доля.
Раніше ми писали, що керівництво Національної поліції має провести ретельне службове розслідування щодо затримання в Києві художника і музиканта Дмитра Бугайчука, який стверджує, що поліцейські його побили і підкинули наркотики.
Нагадаємо, в Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом.