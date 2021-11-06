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Біологічна небезпека. Ресторан у Києві заклеїли обмежувальними стрічками та табличками

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 13:00
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Ресторан Nebos, що на Малій Житомирській, 3/4, припинив свою роботу
30 вересня Nebos повісив на дверях табличку "Простір вільних людей"
30 вересня Nebos повісив на дверях табличку "Простір вільних людей" / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва заклеїли плівкою, обмежувальними стрічками та табличками ресторан Nebos.

Про це пише "Бабель".

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Ресторан Nebos був заклеєний плівкою, обмежувальними стрічками та табличками "біологічна небезпека".

Ресторан називав себе "зоною вільних людей", де можуть збиратися люди проти обмежень та вакцинації.

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Скандал із рестораном

У Києві 23 жовтня правоохоронці склали адмінпротокол на ресторан Nebos, який не дотримувався коронавірусних обмежень: зокрема, персонал працював без медичних масок, а відвідувачів не зобов'язували дотримуватись соціальної дистанції.

Власників закладу можуть оштрафувати на 17-170 тисяч гривень, остаточне рішення має встановити суд.

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Раніше, 30 вересня на сторінці закладу у Facebook було повідомлення про те, що заклад готовий приймати та обслуговувати людей незалежно від того, чи вакциновані вони чи ні.

Ресторан пояснив свою позицію тим, що кожна людина може сама брати відповідальність за життя та здоров'я.

Правила "червоної зони"

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Проте обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи мають бути повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого трохи більше 3-х днів тому.

Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

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