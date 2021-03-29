Боровся з рейдерами: стали відомі можливі мотиви вбивства громадського активіста у Києві

Підозрюваних вже затримали, вони не поспішають співпрацювати зі слідством

Стали відомі можливі мотиви вбивства громадського активіста та добровольця Олександра Мандича, тіло якого знайшли у канаві на Київщині.

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Як розповіли "Сьогодні" в оточенні вбитого, він системно боровся з рейдерами, які незаконно заволодівали чужими квартирами в столиці.

"Можливо, це і було мотивом", - сказав нам один з юристів з його оточення.

У прокуратурі Києва нам відповіли, що підозрювані поки не поспішають співпрацювати зі слідством.

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У свою чергу прес-служба Нацполіції повідомляє, що правоохоронці вже затримали трьох осіб, які причетні до викрадення та вбивства мешканця столиці.

"З'ясувалося, що напередодні потерпілий мав конфлікт зі зловмисниками. Коли вранці заявниця вирішила навідати співмешканця, то побачила у помешканні розкидані речі, сліди крові на стіні та підлозі. Ми опитали свідків, які повідомили, що бачили біля під'їзду групу невідомих осіб та запам'ятали авто, на якому вони приїхали. По місту було введено спеціальну поліцейську операцію. За добу ми оперативно встановили ймовірних злочинців", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве В тренді Новий Київ: як змінюються столичні кінотеатри

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У вбивстві підозрюють двох уродженців Луганської області та одного мешканця Києва. Крім того, підозрювані раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронців.

"За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі ми з’ясовуємо мотиви злочину та встановлюємо можливих співучасників", – додав керівник столичного главку.

Наразі триває досудове слідство, фігурантам вже повідомили про підозру.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Нагадаємо, у Львівській області викрили злочинну групу, яка викрала підприємця, щоб не повертати понад 150 тисяч доларів боргу.

Ми також повідомляли, що в Києві екс-депутат міськради організував банду, яка викрала бізнесменів і вимагала з них гроші.

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