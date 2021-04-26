Шлюб за 3500 доларів: у Києві шахрай фіктивно "одружував" іноземців з українками

Чоловікові загрожує від семи до дев'яти років в'язниці

У Києві затримали чоловіка, який фіктивно одружував іноземців з українками.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook

27-річний чоловік організував реєстрацію фіктивних шлюбів іноземців з громадянками України, щоб переправити їх у Європу.

"Правопорушник організував канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, замаскувавши це під укладення фіктивних шлюбів з українками, користуючись корупційними зв’язками зі службовими особами органів реєстрації актів цивільного стану у Київській області. Вартість такого "одруження" становила близько 3500 доларів США. Крім того, взамін дівчата отримували 1000 доларів США за статус "дружини", – каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника сектору відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк.

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Зловмисник і його знайомий – 35-річний житель Київської області – підшукував громадянок України в колі своїх друзів. Серед них ті, що мають сімейний стан незаміжніх і знаходяться в скрутному матеріальному становищі. І дівчата погоджувалися на оформлення фіктивних шлюбів з невідомими іноземцями.

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Правоохоронці провели п'ять обшуків у Києві та Київській області за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях, вилучили речові докази їх злочинної діяльності. Це – гроші, мобільні телефони, чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка, документи іноземців, свідоцтва про шлюб.

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Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Раніше ми писали, що іноземці платять українкам по 30 тисяч євро за фіктивний шлюб.

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