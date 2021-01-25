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Бульдозер і "тітушки": у Києві припинили незаконну забудову в парку Партизанської слави

25 січня, 11:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Почали демонтаж споруд та звільнення території

У Києві припинили незаконну забудову в зеленій зоні парку Партизанської слави.

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Про це повідомляє Муніципальна Варта Києва в Facebook.

Так, відбувся демонтаж споруд та звільнення території. Події розгорілися о четвертій годині ранку.

"Серед залучених сил і засобів – п'ять одиниць техніки, загін комунальників із благоустрою, заступник мера Володимир Бондаренко і рота муніципалів, які займалися політикою безпеки складової операції", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією, на місці вчинили опір цегляні стіни, а також півсотні тітушок. Однак стіни впали, не витримавши стрімкої атаки бульдозера.

"Тітушки взагалі покинули поле бою, втративши ініціативу", – розповіли в Муніципальній Варті.

Зазначимо, нині триває очищення території від будівельного сміття.

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Раніше також повідомлялося, що в Києві директора будівельної фірми викрили у несплаті понад 8,7 млн гривень податків .

Тим часом Кабінет міністрів України скасував з 1 січня 2019 року необхідність розробки і узгодження історико-містобудівного обґрунтування забудовниками із органами охорони культурної спадщини при будівництві на території культурних пам'яток.

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Київ забудова варта парк Партизанської слави незаконне будівництво

Джерело: Сьогодні

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