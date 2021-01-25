Бульдозер і "тітушки": у Києві припинили незаконну забудову в парку Партизанської слави

У Києві припинили незаконну забудову в зеленій зоні парку Партизанської слави.
Про це повідомляє Муніципальна Варта Києва в Facebook.
Так, відбувся демонтаж споруд та звільнення території. Події розгорілися о четвертій годині ранку.
"Серед залучених сил і засобів – п'ять одиниць техніки, загін комунальників із благоустрою, заступник мера Володимир Бондаренко і рота муніципалів, які займалися політикою безпеки складової операції", – йдеться в повідомленні.
За інформацією, на місці вчинили опір цегляні стіни, а також півсотні тітушок. Однак стіни впали, не витримавши стрімкої атаки бульдозера.
"Тітушки взагалі покинули поле бою, втративши ініціативу", – розповіли в Муніципальній Варті.
Зазначимо, нині триває очищення території від будівельного сміття.
Раніше також повідомлялося, що в Києві директора будівельної фірми викрили у несплаті понад 8,7 млн гривень податків .
Тим часом Кабінет міністрів України скасував з 1 січня 2019 року необхідність розробки і узгодження історико-містобудівного обґрунтування забудовниками із органами охорони культурної спадщини при будівництві на території культурних пам'яток.
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