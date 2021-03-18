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"Був п'яний і заснув": у Київській області легковик врізався в фуру, є жертва (фото)

18 березня, 08:06

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Двох постраждалих пасажирів з авто діставали рятувальники ДСНС

У Київській області на Житомирській трасі автомобіль Volvo на великій швидкості врізався в фуру, яка зупинилася на червоний сигнал світлофора. Водій легковика загинув до приїзду екстрених служб.

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Як повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua, аварія сталася біля села Чайки у Бучацькому районі. За даними ЗМІ, чоловік за кермом Volvo був п'яний і заснув.

Його і двох постраждалих пасажирів з авто діставали рятувальники ДСНС. При цьому ще двоє пасажирів серйозних травм не отримали і ходили біля місця аварії "розпивали спиртні напої".

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"У салоні багато пляшок спиртного, від постраждалих чутно було запах алкоголю. Чи був п'яний водій, встановить експертиза", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Києві зіткнулися два авто. Аварія сталася в напрямку Вишгорода.

Також нагадаємо, у Києві п'яний водій на джипі протаранив легковик.

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ДТП жертва фура Київська область постраждалі
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