Бюджет втратив 22 млн на кінотеатрі "Київ". Київським чиновникам оголошені підозри

Після трьох місяців використання кінотеатру компанія звернулася в КМДА з проханням – реакція здивувала

Приміщення кінотеатру "Київ" здавали в оренду / Фото: Колаж: Сьогодні

Директору Департаменту комунальної власності Києва, його першому заступнику та директору комунального підприємства "Київкінофільм" повідомлено про підозру у службовій недбалості, в результаті якої бюджет столиці недоотримав кошти за оренду більше 22 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Facebook.

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У 2019 перший заступник начальника Департаменту комунальної власності Києва і директор КП "Київкінофільм" уклали з приватним товариством тристоронній договір про оренду приміщень кінотеатру "Київ" площею понад 7 тис. кв м на вул. Великій Васильківській, 19.

Прокуратура оголосила підозри / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Орендна плата, визначена протоколом засідання конкурсної комісії, становила 2,1 млн гривень без урахування ПДВ за базовий місяць. Виплати у повному обсязі були здійснені товариством у період з червня по листопад 2019 року включно. Однак у подальшому орендар звернувся до Департаменту комунальної власності м. Києва з проханням перевірити стан використання будівлі кінотеатру "Київ". У зв’язку з цим, директор Департаменту утворив комісію, яка вже наступного дня склала Акт про зупинення виконання сторонами своїх зобов'язань по договору оренди в частині нарахування та сплати орендної плати через неможливість використання орендарем приміщень кінотеатру", – пишуть у повідомленні.

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Зазначений акт став підставою для припинення нарахування орендної плати, починаючи з грудня 2019 року, і був підписаний представником балансоутримувача – директором КП "Київкінофільм" і керівником відділу Департаменту комунальної власності КМДА.

Встановили, що акт не передбачений чинним законодавством. Крім того, згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної експертизи приміщення кінотеатру "Київ" повністю придатне в даний час для експлуатації за цільовим призначенням – організації кінопоказів.

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Обшуки в Києві

Останнім часом в Києві практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки в столичних держструктурах.

17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.

"Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися. 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва.

Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва. 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.