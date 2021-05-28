Чорний дим на Старобориспільській в Києві: що горить (відео)

У Києві в Дарницькому районі велика пожежа – небо над новобудовами затягнуло чорним димом. У ДСНС Києва "Сьогодні" повідомили, що пожежа сталася на будівництві по вулиці Старобориспільська, 19.

"На території будівництва сталося загоряння в екскаваторі. Пожежу локалізовано. Ніхто з людей не постраждав", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

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Нагадаємо, в Харкові, в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

Крім того, ми писали, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу – через погодні умови ліквідація вогню ускладнювалася. На місці події виявили тіло молодої жінки.