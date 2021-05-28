Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Чорний дим на Старобориспільській в Києві: що горить (відео)

28 травня, 18:58

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місці працюють співробітники ДСНС

У Києві в Дарницькому районі велика пожежа – небо над новобудовами затягнуло чорним димом. У ДСНС Києва "Сьогодні" повідомили, що пожежа сталася на будівництві по вулиці Старобориспільська, 19.

"На території будівництва сталося загоряння в екскаваторі. Пожежу локалізовано. Ніхто з людей не постраждав", – повідомили сайту "Сьогодні" в ДСНС Києва.

Реклама

Нагадаємо, в Харкові, в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

Крім того, ми писали, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр. Рятувальники близько трьох годин гасили масштабну пожежу – через погодні умови ліквідація вогню ускладнювалася. На місці події виявили тіло молодої жінки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Народжувати мені вже не можна": сім'я ексголови СЕС, що збила дівчину, пояснила, чому нічого не компенсуєНадзвичайні події
Вирішив похизуватися. У Києві зловили хлопця, який обстріляв військову частину (відео)
Вирішив похизуватися. У Києві зловили хлопця, який обстріляв військову частину (відео)Надзвичайні події
Попросив не шарпати і отримав удар в голову – за що поліцейський побив підлітка в Києві. Ексклюзив
Попросив не шарпати і отримав удар в голову – за що поліцейський побив підлітка в Києві. ЕксклюзивНадзвичайні події
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)Транспорт
Медведчуку переглядали запобіжний захід: що відбувалося під судом – всі подробиці
Медведчуку переглядали запобіжний захід: що відбувалося під судом – всі подробиціНадзвичайні події
"Мені розбили обличчя і катували". У Києві поліцейські напали на художника (фото)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти