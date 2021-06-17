Чорний дим над Глушкова: у Києві горів Льодовий стадіон (відео)

Рятувальники розповіли "Сьогодні", через що сталося загоряння і чи є постраждалі

Пожежа на Льодовому стадіоні у Києві / скрін відео

У Києві увечері в четвер почалася пожежа на покинутому Льодовому стадіоні на проспекті Глушкова, з будівлі йшов чорний дим.

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Відповідне відео опублікував "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в Головному управлінні ДСНС Києва, у будівлі Льодового стадіону загорілися мусон і пластик, але на цей момент загоряння вже ліквідоване.

Жертв і постраждалих немає.

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Йдеться про криту спортивну арену, яку почали будувати ще в 1978 році, але так і не добудували. Вона повинна була стати частиною великого спорткомплексу – поруч розташована арена під відкритим небом.

Нагадаємо, напередодні в Києві сталася пожежа на території тренінгового центру поліції, Загорілися автомобільні шини. У результаті жителі ДВРЗ скаржилися на сильне задимлення.

Ми також писали, що в понеділок в Росії в Новосибірську в результаті вибуху цистерн з паливом на автозаправці щонайменше вісім людей опинилися в реанімації. У результаті вибуху постраждали 22 людини, серед них двоє рятувальників.

Раніше під час пожежі в лікарні, обладнаній для хворих з коронавірусом, у Запоріжжі загинули лікар і троє пацієнтів.