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Чотири удари сокирою. Під Києвом чоловік ледь не вбив молодшого брата через заповіт (відео)

22 червня 2021 12:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Батько пригрозив старшому синові, що позбавить його спадщини

Місце злочину. Фото: скрін

Місце злочину. Фото: скрін

У Київській області сталася трагедія. Чоловік накинувся на молодшого брата з сокирою через заповіт. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", НП сталася в селі Андріївка.

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Поліцію викликав сам нападник. Він намагався переконати правоохоронців, що це батько розсік молодшого сина.

Чоловікові не повірили, бо був сильно п'яний. Згодом з'ясували правду: батько пригрозив старшому синові, що позбавить його спадщини – за постійне пияцтво. Той – вирішив прибрати конкурента на майно – підстеріг і накинувся з сокирою.

Чоловік завдав чотири удари сокирою. Його затримали, а потерпілий у важкому стані – в лікарні.

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Раніше ми писали, що в Києві п'яний чоловік через ревнощі убив свого знайомого.

Нагадаємо, що на Рівненському Поліссі ледь вдалося уникнути потрійного вбивства, вчиненого в п'яному угарі через ревнощі. Так, в райцентрі Березне 36-річна місцева жителька з 46-річним цивільним чоловіком відзначали 15-річчя сина жінки в будинку знайомих.

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