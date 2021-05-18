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НП після дощу в Києві: на Подолі Mercedes пішов під асфальт (фото)

18 травня, 16:46

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Фахівці з'ясовуватимуть причину провалу і витягуватимуть з пастки авто

У Києві на Подолі після сильного дощу сталася НП на вулиці Іллінська, 8. Тут "розійшовся" асфальт і в яму майже провалився Мерседес.

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Фото опублікував Київ Автомобільний в Telegram.

За інформацією, для надання допомоги на місце виїхала бригада Подільського ДЕУ.

"Сподіваємося, пекло не проковтне повністю німецький автомобіль", – пишуть в Мережі.

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У "Київавтодорі" розповіли "Сьогодні", що фахівці будуть з'ясовувати причину провалу і витягувати з пастки авто.

Дорожники зазначають, що поруч з цим місцем проводив роботи "Київводоканал", а злива прискорила просідання асфальту.

Раніше ми писали, що в Києві виявили на асфальті яму в формі серця. Вибоїна з'явилася в Деснянському районі столиці.

Нагадаємо, раніше в Києві через прорив труби утворився провал під асфальтом, в який провалилося колесо вантажівки. В результаті ліквідувати аварію рятувальники не могли до тих пір, поки з траси не прибрали машину.

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