НП у київському метро. В якому стані чоловік, який впав під потяг

Правоохоронці з'ясовують обставини падіння чоловіка на рейки на станції метро "Майдан Незалежності"

Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві. Його з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Зараз рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.

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Рятувальники надали допомогу чоловікові, який потрапив під потяг. Фото: ДСНС

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Що сталося

25 червня о 08:47 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на станції метро "Майдан Незалежності" під потяг потрапила людина. На місце події виїхали рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

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Чоловіка підняли на платформу до прибуття рятувальників. Фото: ДСНС

По прибуттю було встановлено, що на станції метро на шляху між другим і третім вагонами поїзда перебувала людина, якого підняли на платформу до прибуття рятувальників. За допомогою медичних нош постраждалого, 1993 року народження, транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Що кажуть в поліції

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Подію належним чином зареєстрували в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють обставини, за результатами буде дана правова оцінка інциденту.

Постраждалого чоловіка госпіталізували. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що у київському метрополітені п'яний чоловік намагався побити пасажира.

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Також нагадаємо, дітей навчать правилам поведінки у київському метрополітені.

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