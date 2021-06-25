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НП у київському метро. В якому стані чоловік, який впав під потяг

25 червня 2021 10:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці з'ясовують обставини падіння чоловіка на рейки на станції метро "Майдан Незалежності"

Правоохоронцям і рятувальникам вдалося витягнути пасажира з-під вагону метро в Києві. Його з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Зараз рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.

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Рятувальники надали допомогу чоловікові, який потрапив під потяг. Фото: ДСНС

Рятувальники надали допомогу чоловікові, який потрапив під потяг. Фото: ДСНС

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП.

Що сталося

25 червня о 08:47 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на станції метро "Майдан Незалежності" під потяг потрапила людина. На місце події виїхали рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

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Чоловіка підняли на платформу до прибуття рятувальників. Фото: ДСНС

Чоловіка підняли на платформу до прибуття рятувальників. Фото: ДСНС

По прибуттю було встановлено, що на станції метро на шляху між другим і третім вагонами поїзда перебувала людина, якого підняли на платформу до прибуття рятувальників. За допомогою медичних нош постраждалого, 1993 року народження, транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Постраждалого транспортували на ношах. Фото: ДСНС

Постраждалого транспортували на ношах. Фото: ДСНС

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Що кажуть в поліції

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Подію належним чином зареєстрували в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють обставини, за результатами буде дана правова оцінка інциденту.

Постраждалого чоловіка госпіталізували. Фото: ДСНС

Постраждалого чоловіка госпіталізували. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що у київському метрополітені п'яний чоловік намагався побити пасажира.

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Також нагадаємо, дітей навчать правилам поведінки у київському метрополітені.

Всі подробиці в спецтемі Надзвичайна ситуація на території України

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