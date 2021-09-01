НП в київському супермаркеті: коляска з дитиною злетіла по ескалатору (відео)

Коляску з дитиною дивом зупинив перехожий в самому низу ескалатора

На щастя, дитина в колясці не постраждав. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в одному з будівельних гіпермаркетів стався страшний інцидент. Через помилку батьків ледь не постраждала малолітня дитина.

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Відео опублікував dtp.kiev.ua в Telegram.

"НП в Києві в "Епіцентрі": батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. На щастя, внизу коляску зловив чоловік. Спасибі! Батьки, пильнуйте дітей", – йдеться в публікації.

Момент потрапив на камери, які встановлені в магазині.

Нещасні випадки з немовлятами

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У Києві на вулиці Будівельників сталася ДТП – автомобіль збив жінку з дитиною в колясці. Виявилося, що молода мама з коляскою переходила дорогу в непередбаченому місці. Удар був такої сили, що жінка з дитиною відлетіли на кілька метрів.

А в селищі Пісочин Харківської області легковик збив молоду жінку з коляскою. 24-річну потерпілу і її дитину госпіталізували.

59-річний водій автомобіля "ВАЗ-2106" скоїв наїзд на жінку з коляскою, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

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