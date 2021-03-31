Що на рахунку у "мертвих душ". Шахраї намагалися з підробленим паспортом зняти гроші померлої

У Києві повідомили про підозру жінці, яка в банку намагалася заволодіти грошима померлої.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

Підроблений паспорт, за яким зловмисниця збиралася отримати кошти, виявили працівники банку і викликали поліцію.

"Жінка, яка померла у 2014 році, на рахунку одного з банків мала заощадження у сумі 200 тисяч гривень. У зв’язку з його ліквідацією держава делегувала іншій фінансовій установі відшкодування коштів кожному вкладнику банку. Підробивши паспорт на ім’я померлої, зловмисниця звернулася до одного зі столичних філіалів, аби заволодіти її грошима з банківського рахунку", - говорить слідчий територіального підрозділу поліції Михайла Жушман.

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Фігурантку затримали, це – раніше не судима 33-річна уродженка Донецької області. Вилучений документ слідчі направили на проведення відповідної експертизи, яка підтвердила факт його підробки.

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"У нас є підстави вважати, що до цієї схеми причетні й інші особи, яким, зокрема, відома інформація, що належить до банківської таємниці. У рамках досудового розслідування ми встановлюємо коло всіх учасників злочинної діяльності", – підсумував слідчий Михайло Жушман.

За скоєне зловмисниці загрожує штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи від одного до двох років, а також до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

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