Русский
$ 27,89
32,72
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Що на рахунку у "мертвих душ". Шахраї намагалися з підробленим паспортом зняти гроші померлої

31 березня, 17:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Підроблені документи виявили співробітники банку

У Києві повідомили про підозру жінці, яка в банку намагалася заволодіти грошима померлої.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

Підроблений паспорт, за яким зловмисниця збиралася отримати кошти, виявили працівники банку і викликали поліцію.

"Жінка, яка померла у 2014 році, на рахунку одного з банків мала заощадження у сумі 200 тисяч гривень. У зв’язку з його ліквідацією держава делегувала іншій фінансовій установі відшкодування коштів кожному вкладнику банку. Підробивши паспорт на ім’я померлої, зловмисниця звернулася до одного зі столичних філіалів, аби заволодіти її грошима з банківського рахунку", - говорить слідчий територіального підрозділу поліції Михайла Жушман.

Реклама

Фігурантку затримали, це – раніше не судима 33-річна уродженка Донецької області. Вилучений документ слідчі направили на проведення відповідної експертизи, яка підтвердила факт його підробки.

В тренді
Транспортний скандал в Києві – подорожчання маршруток поставили на паузу до 3 квітня

"У нас є підстави вважати, що до цієї схеми причетні й інші особи, яким, зокрема, відома інформація, що належить до банківської таємниці. У рамках досудового розслідування ми встановлюємо коло всіх учасників злочинної діяльності", – підсумував слідчий Михайло Жушман.

За скоєне зловмисниці загрожує штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи від одного до двох років, а також до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше ми писали, що шахраї оббирали інтернет-продавців через поштовий додаток.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці виявили ще одну банду шахраїв. Вони облаштували фейковий обмінник і "заробили" 1,5 млн гривень.

Також ми повідомляли, що в Києві будуть судити організовану злочинну групу за нанесення банку понад 1,5 мільйона гривень збитків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші Київ поліція банківські картки

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відео
У Київській області мама з дітьми смажила маршмеллоу на Вічному вогні: відеоНадзвичайні події
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобуд
На столичній Троєщині сталася пожежа: загорівся багатоповерховий новобудНадзвичайні події
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)
У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)Надзвичайні події
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)
У Києві водії влаштували розбірки зі стріляниною посеред дороги: нервового гонщика наздогнали (фото)Надзвичайні події
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховик
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховикНадзвичайні події
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейського
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейськогоНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти