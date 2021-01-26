Що накоїла негода в Києві: вітер валив дерева і гілки в місті (фото)

У Києві сьогодні, 26 січня, бушувала негода. Через сильний вітер багато дерев і гілок виявилися поваленими.

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Про це повідомляє "Київзеленбуд" у Facebook.

Так, сильний вітер був із поривами до 15-20 м/с. На балансових територіях районних КП з утримання зелених насаджень було 24 повалених дерева.

Ще у понад 30 рослин зламані гілки.

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Зазначається, що найбільше постраждали дерева у зелених зонах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів.

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На місці вже працюють комунальники, вони прибирають гілки з проїжджих частин і повалені дерева. Також там працює техніка.

Нагадаємо, в Україні через негоду знеструмлено майже 270 населених пунктів.

Крім того, ми писали, що український автогонщик Олексій Мочанов підказав водіям, як убезпечити себе, виїжджаючи на дороги в сніг, туман і ожеледь.

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