Що накоїла негода в Києві: вітер валив дерева і гілки в місті (фото)

У Києві сьогодні, 26 січня, бушувала негода. Через сильний вітер багато дерев і гілок виявилися поваленими.
Про це повідомляє "Київзеленбуд" у Facebook.
Так, сильний вітер був із поривами до 15-20 м/с. На балансових територіях районних КП з утримання зелених насаджень було 24 повалених дерева.
Ще у понад 30 рослин зламані гілки.
Зазначається, що найбільше постраждали дерева у зелених зонах Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів.
На місці вже працюють комунальники, вони прибирають гілки з проїжджих частин і повалені дерева. Також там працює техніка.
Нагадаємо, в Україні через негоду знеструмлено майже 270 населених пунктів.
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